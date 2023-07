Stiri pe aceeasi tema

- Contractul i a fost atribuit firmei Atomic Pest DDD. Comuna Mircea Voda Primaria Mircea Voda , din judetul Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Servicii de dezinsectie a domeniului public", tipul de anunt fiind "cumparari directeldquo;. Data aparitiei in SEAP a fost 21 iunie…

- Primaria Ghiroda a achitat Societatii Metropolitane de Transport Timișoara (SMTT) facturile pe care le datora. Prin urmare, serviciul de transport public local prestat intre Timisoara si Ghiroda nu se va sista, asa cum ameninta SMTT. La finalul lunii mai, Societatea Metropolitana de Transport Timișoara,…

- Primaria Constanta a atribuit contractul privind servicii de proiectare PAC, POE DDE CS, verificare proiecte, asistenta tehnica si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii "Reamenajarea spatiului public din zona Parcului Garii Licitatia a fost demarata inca din luna octombrie 2022…

- Aniversarii a 125 de ani de la inființarea sistemului de transport public cu tramvaie electrice la Iași, eveniemnte la Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi. Cu acest prilej va avea loc evenimentul de lansare a primului volum bilingv „Iași – istoria tramvaiului/ tram history”, urmat de vernisajul…

- Consiliul Județean Cluj anunța ca a scos la licitație contractul privind delegarea serviciului de transport public județean de persoane in județul Cluj, respectiv pentru atribuirea a nu mai puțin de 116 trasee ramase neacoperite. Contractul privește delegarea a 116 trasee de transport județene, din…

- LUCRARI DE REALIZARE A UNUI SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC MODERN SI EFICIENT ENERGETIC FINALIZATE AFERENTE PROIECTULUI ,,Iluminare eficienta și gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare” In data de 09.05.2023, a avut loc recepția la terminarea lucrarilor, in cadrul proiectului ,,Iluminare…

- FOTO: Becurile energofage, cu randament optic scazut, vor deveni istorie la Botoșani. Iluminat public economic Becurile energofage, cu randament optic scazut, vor deveni istorie! Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a declarat ca se continua demersurile pentru transformarea intregului sistem…

- In cadrul ședinței de consiliu local ce va avea loc joi, 27 aprilie 2023, pe masa consilierilor locali se va afla și proiectul ”Creșterea eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public in Municipiul Alba lulia”. In cadrul ședinței se va aproba documentația…