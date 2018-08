Gestionarul unei case de pariuri a furat 20.000 de lei din seif, pariind o parte din bani Gestionarul casei de pariuri – un tanar de 23 de ani, din Buteni – a sunat la Postul de Poliție din comuna, reclamand furtul celor 20.000 de lei, incercand astfel sa induca in eroare organele de poliție. Tanarul a spus polițiștilor sosiți la fața locului ca in noaptea de 25 spre 26 august, persoane necunoscute, prin efracție, au patruns in casa de pariuri, iar din seif au furat 20.000 de lei. Ceea ce a povestit gestionarul casei de pariuri vizavi de furtul banilor nu coincidea cu cele constatate de polițiști in urma administrarii mijloacelor de proba. In fapt, tanarul a furat cei 20.000 de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Socant, dar adevarat: un tanar din Buteni a alertat politia ca i s-au furat banii din seif, pe care chiar el i-a cheltuit. Duminica, 26 august a.c., polițiștii postului Buteni au fost sesizați de un tanar de 23 de ani din comuna, despre furtul unei sume de bani dintr-o casa de jocuri și pariuri. Cel…

- Politistii au depistat un barbat, de 62 de ani, din Ocna Mures care este banuit de comiterea unei infractiuni de furt. In noaptea de 18 spre 19 iulie 2018, acesta ar fi sustras, dintr-un dozator de lapte, suma de 870 de lei. Prejudiciul a fost recuperat in proportie de 90 %, iar fata de barbatul banuit…

- Un tanar s a ales cu dosar penal dupa ce a sustras dintr un supermarket produse in valoare de ... 24 de lei. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 iulie a.c., in jurul orei 15:30, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au identificat un barbat, in varsta de 27 ani, care ar fi sustras, dintr un supermarkert,…

- Un barbat din Blaj este cercetat de polițiști pentru furt calificat, dupa ce a sustras un cal aparținand unei persoane din Sancel. Politistii din cadrul Secției numarul 6 Poliție Rurala Jidvei – Postul de Poliție Sancel au identificat un barbat de 31 de ani din Blaj, judetul Alba, ca persoana banuita…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Blaj au identificat o femeie de 42 de ani din Blaj, ca persoana banuita de comiterea unui furt sesizat politiei in data de 04.06.2018. La data de 28 iunie 2018, politistii din cadrul Politiei Municipiului Blaj au identificat o femeie, de 42 de ani, din…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de comiterea unui furt din magazin.”La data de 19 iunie a.c., politistii Sectiei 2 Politie au dispus masura retinerii pentru 24 de ore, privind un barbat, de 30 de ani, din comuna clujeana Iclod, dupa ce l-au depistat…

- Doi tineri din Constanta, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au identificat…

- Dupa ce tinerii au comis mai multe furturi pe raza mai multor localitați din județul Arad, polițiștii din Sebiș i-au prins in flagrant, in timp ce sustrageau combustibil din rezervorul unei autoutilitare parcate pe raza orașului. „In noaptea de 4 spre 5 iunie, polițiștii orașului Sebiș au depistat,…