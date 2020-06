Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Parisului Remy Heitz a anuntat deschiderea unei vaste anchete preliminare cu privire la gestionarea criticata a crizei covid-19 in Franta, vizand capete de acuzare de ”omoruri din culpa” si ”punerea in pericol a vietii altuia”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta ancheta - un…

- Procurorul Parisului, Remy Heitz, a anuntat luni intr-o declaratie pentru AFP deschiderea unei anchete de amploare preliminare privind gestionarea crizei COVID-19 in Franta, dupa numeroase critici, vizand in special capete de acuzare precum “omucidere involuntara” si “punere in pericol a vietii altora”.…

- Procurorul Parisului, Remy Heitz, a anuntat luni intr-o declaratie pentru AFP deschiderea unei anchete de amploare preliminare privind gestionarea crizei COVID-19 in Franta, dupa numeroase critici, vizand in special capete de acuzare precum ‘omucidere involuntara’ si ‘punere in pericol a vietii altora’.…

- Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava (USV) ofera antreprenorilor locali consultatii gratuite privind gestionarea crizei cauzate de epidemia de Covid-19. Intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, marti, de institutia academica se arata ca USV, prin Laboratorul de Incubare a Afacerilor (INCUBAF),…

- Secretarul de stat pentru Afaceri Europene Iulia Matei a participat, miercuri, la reuniunea informala a ministrilor si secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre UE, care s-a desfasurat prin sistem video-conferinta, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…

- Functionarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a dat dovada de „deficiente” in gestionarea crizei noului cronavirus, denunta ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian si indeamna la un „multilateralism al sanatatii”, relateaza AFP.

- In contextul interesului ridicat al populației pentru evoluția COVID-19 in județul Arad, europarlamentarul USR PLUS Vlad Botoș a solicitat informații specifice autoritaților responsabile cu gestionarea...

- Junior Achievement (JA) Romania organizeaza in aceasta saptamana un webinar pentru elevi, studenți și profesori dedicat incurajarii atitudinii responsabile pentru prevenția raspandirii COVID-19 și pentru gestionarea efectelor economice provocate de pandemie. In cadrul acestuia, JA Romania iși propune…