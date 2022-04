Cristiano Ronaldo este anchetat de poliție dupa ce a spart telefonul unui copil cu probleme de sanatate, la plecarea de la meciul de sambata. La scurta vreme de la incident, Ronaldo și-a cerut scuze public intr-un mesaj si l-a invitat pe suporterul pagubit la un meci de acasa al echipei Manchester United. „Nu este niciodata usor sa faci fata emotiilor in momentele dificile, cum ar fi cel in care ne aflam. Cu toate acestea, trebuie sa fim intotdeauna respectuosi, rabdatori si sa dam exemplu tuturor tinerilor care iubesc frumosul joc. As dori sa imi cer scuze pentru izbucnirea mea si, daca este…