- Cristian Țopescu a fost inmormantat vineri (18 mai) cu onoruri militare, la cimitirul Ghencea Militar din București. In timpul funeraliilor, unui barbat i s-a facut rau și a leșinat. A fost nevoie de intervenția medicilor, potrivit martorilor. Din cauza caldurii și a emoțiilor, barbatul a cazut ca secerat…

- Fostul comentator a decedat, marti, la Spitalul Elias din Capitala, din cauza unor complicatii provocate de diabet. "Cristian George Topescu, in varsta de 81 de ani s-a internat marti, 08.05.2018, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, in stare grava in contextul acutizarii unor afectiuni…

- Fostul comentator sportiv Cristian Țopescu va fi inmormantat vineri (18 mai), cu onoruri militare, la ora 11:00, in Cimitirul Ghencea Militar. Joi (17 mai), sicriul cu trupul neinsufletit al comentatorului a fost depus la Studio 2, la TVR. Cei care iși doresc sa iși ia ramas bun de la acesta o pot…

