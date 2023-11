Stiri pe aceeasi tema

- Ahmad Daas are planuri mari pentru perioada urmatoare, asta pentru ca iși dorește sa iși extinda afacerea pe care o are impreuna cu fratele sau. Totodata, fosta ispita de la Insula Iubirii sta cu gandul la familia lui ramasa in Israel, pentru care iși face griji.

- Unii ucraineni au trecut prin doua razboaie in mai puțin de doi ani. O femeie de origine ucraineana, care era stabilita in Israel, a ajuns in Cluj și a povestit prin ce a trecut cand conflictul cu Palestina a inceput.

- Un barbat in varsta de 71 de ani din Illinois, acuzat ca a injunghiat mortal un baiat de 6 ani si a ranit grav o femeie de 32 de ani, a fost inculpat duminica pentru o crima motivata de ura.Politia sustine ca acesta a ales victimele din cauza credintei lor islamice si ca raspuns la razboiul dintre Israel…

- Adrian Ionuț Brincoveanu a fost numit in funcția de consul general la Haifa (Israel). In lumea mondena, acesta cunoscut drept partenerul Andreei Marin. El apare acum pe site-ul MAE in poziția de consul al Romaniei in Libia, cu precizarea ca Ambasada Romaniei in Libia a fost relocata la Tunis din cauza…

- Adrian Ionut Brincoveanu a fost numit, vineri, consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Haifa, Israel, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Fosta prezentatoare TV Andreea Marin și Adrian Ionuț Brincoveanu formeaza un cuplu de la distanța de peste cinci ani, potrivit Libertatea.…

- O fosta jucatoare de tenis a depus marturie in fata unui grup de parlamentari francezi, saptamana aceasta. Ea a descris sute de abuzuri la care a fost supusa de fostul ei antrenor, inca de la varsta de 12 ani.

- In perioada imediat urmatoare, 38 de jucatori si jucatoare ale clubului Farul Constanta participa la actiunile loturilor nationale, informeaza academiahagi.ro.Romania seniori:Marian Aioani, Tudor Baluta convocati de selectionerul Edward Iordanescu pentru meciurile oficiale din preliminariile EURO 2024…

- Sebastian R., care are 24 de ani, a lovit-o cu cuțitul pe fosta lui iubita, o romanca in varsta de 33 de ani, de doua ori in gat, ranindu-o grav și punandu-i viața in pericol. Romanul s-a aflat joi, 17 august, in fața juriului de la tribunalul din Aachen, unde rechizitoriul procurorului il acuza de…