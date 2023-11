Gest rar: Papa l-a demis pe unul dintre criticii săi Papa Francisc l-a demis pe episcopul Joseph E. Strickland din Tyler, Texas, unul dintre cei mai inversunati critici ai sai din randul conservatorilor catolici din Statele Unite, conform unui comunicat al Vaticanului emis sambata, transmite Reuters. Se intampla foarte rar ca un episcop romano-catolic sa fie eliberat din functie in mod direct. De obicei, episcopilor care intra in conflict cu Vaticanul li se cere sa isi prezinte demisia, pe care papa o accepta. Papii iau asemenea masuri, considerate drastice, atunci cand un episcop refuza sa isi dea demisia. Strickland are 65 de ani, cu 10 ani mai… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc l-a demis pe episcopul Joseph E. Strickland din Tyler, Texas, unul dintre cei mai inversunati critici ai sai din randul conservatorilor catolici din Statele Unite, conform unui comunicat al Vaticanului emis sambata, transmite Reuters

- Papa Francisc l-a demis pe episcopul Joseph E. Strickland din Tyler, Texas, unul dintre cei mai inversunati critici ai sai din randul conservatorilor catolici din Statele Unite, conform unui comunicat al Vaticanului emis sambata, transmite Reuters.

- Casa Alba a declarat joi ca exploreaza o serie de pauze in conflictul Israel-Hamas pentru a ajuta oamenii sa iasa in siguranta din Fasia Gaza si a permite ajutorului umanitar sa intre, dar si-a reiterat opozitia fata de o incetare totala a focului, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al securitatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri negocieri intre Israel si palestinieni, apreciind, de asemenea, ca este „necesar” sa se evite „extinderea conflictului”, relateaza AFP. El a cerut ca eforturile sa se concentreze pe diplomatie pentru a pune capat luptelor declansate de atacul sangeros…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat joi ca s-a intalnit cu premierul armean Nikol Pasinian in Spania, cu ocazia summitului de la Granada al Comunitatii Politice Europene, informeaza Reuters. Ulterior, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a afirmat ca Zelenski discutase telefonic…

- Mii de migranți au trecut in Statele Unite(SUA) in ultimele zile, mulți alții sosind inca cu autobuzul și trenurile de marfa in orașele de granița mexicane, potrivit Reuters. Vineri (22 septembrie) dimineața, zeci de migranți au fost vazuți traversand Rio Grande in apropiere de Eagle Pass, Texas. Joi,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni in Statele Unite pentru a participa la Adunarea Generala a ONU si apoi pentru a se intalni cu omologul sau american Joe Biden, la Washington, relateaza Reuters, citat de news.ro."Olena Zelenska si cu mine am ajuns in Statele Unite", a anuntat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si autoritatile sanitare din Statele Unite au anuntat vineri ca monitorizeaza indeaproape o noua varianta a virusului aflat la originea COVID-19, chiar daca „deocamdata este necunoscut impactul potential al numeroaselor mutatii ale ei”, transmit AFP si Reuters.…