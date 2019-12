Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, aflat duminica la Alba Iulia, i-a oferit unei persoane, care l-a abordat in mai multe randuri pe traseul pe care primul ministru l-a parcurs de la Monumentul Marii Uniri la Sala Unirii, cartea sa de vizita, spunandu-i ca vor putea discuta oricand despre ceea ce acesta doreste,…

- Manuscrisul original al cuvantarii lui Vasile Goldis de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, probabil ''cea mai pretioasa piesa ca incarcatura simbolica'' din colectiile Muzeului National al Unirii (MNU) Alba Iulia, este expusa de Ziua Nationala in Sala Unirii, locul in care in urma cu…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO, FOTO| Depuneri de coroane și jerbe de flori la Monumentul Unirii: Premierul Ludovic Orban și Rareș Bogdan prezenți la manifestarile de 1 decembrie de la Alba Iulia In cadrul manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei și a 101 ani de la Marea Unire, duminica, 1 decembrie,…

- "Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului.Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, data la care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea tuturor…

- Premierul Ludovic Orban se va afla duminica, 1 Decembrie, la Alba Iulia. Acesta va participa la mai multe evenimente organizate in orașul Marii Uniri, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Potrivit programului oficial, premierul va participa incepand cu ora 10:00 la ceremonia militara de depunere…

- Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, nu aloca niciun leu municipiului Alba Iulia de Ziua Naționala a Romaniei, spre deosebire de Guvernul PSD care in urma cu 1 an a finanțat importante proiecte culturale și a alocat bani pentru realizarea unor investiții importante: Sala Unirii și-a recapatat astfel…

- Unul dintre simbolurile cele mai cunoscute al municipiului Alba Iulia este statuia din bronz a lui Mihai Viteazul, amplasata in Cetatea Alba Carolina, in fața Palatului Principilor Transilvaniei și nu departe de Muzeu și Sala Unirii. Momentul dezvelirii statuii lui Mihai Viteazul, exact acum 51 de…

