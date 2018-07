Guvernatorul statului Nebraska, Pete Ricketts, a proclamat anul 2018 ca fiind Anul Centenarului Romaniei in statul pe care il conduce. In acest sens, Pete Ricketts a emis o proclamație prin care saluta celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918 de catre Romania, anunta Ambasada Romaniei in SUA.

"Statele Unite și Romania impartașesc o prietenie adanca și de lunga durata și un parteneriat strategic construit in jurul valorilor democratice, legaturilor istorice și a angajamentului comun pe calea asigurarii securitații transatlantice și a prosperitații reciproce", se arata in textul proclamației.