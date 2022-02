Stiri pe aceeasi tema

- Doneaza periodic par, ce este utilizat de o asociatie umanitara la crearea de peruci pentru femeile diagnosticate cu cancer. Gestul de solidaritate este facut de agentul sef de politie Maria Cristea, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Salaj din Romania.

- „La data de 14 ianuarie, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Zalau s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la un local, din comuna Criseni, se desfasoara un eveniment privat. Intr-o sala de evenimente avea loc un majorat la care participau peste 70 de persoane. Fata de organizatorul evenimentului,…

- Doua femei in varsta de 39, respectiv 47 de ani, din județul Buzau, sunt banuite ca au pacalit mai multe persoane, spunandu-le ca dețin puteri supranaturale și pot sa le rezolve probleme personale. Astfel, „Ghicioarele” au facut 1 milion de lei din inșelatorii, au anunțat politistii Serviciului de Investigatii…

- Locuintele unor persoane din Caracal si Corabia, banuite de camata, santaj, lovire sau alte violente si contrabanda, au fost perchezitionate, luni dimineata, de politisti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Pentru a preveni implicarea copiilor in accidente de circulatie, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj recomanda parintilor sa-i invete pe cei mici cateva reguli.