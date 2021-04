Doi pompieri din cadrul ISU Giurgiu au donat sange pentru una dintre victimele accidentului de marti seara din localitatea Comasca, o tanara aflata in stare grava la un spital din Capitala. Acestia au raspuns apelului facut de tatal fetei pe o retea de socializare. ''Aseara, pompierii giurgiuveni au fost solicitati sa intervina la un accident produs in localitatea Comasca, judetul Giurgiu, in urma caruia soferul, un tanar de 18 ani, a decedat si alte doua fete de 17, respectiv 19 ani si un baiat de 19 ani au fost raniti grav si transportati la spitale din Capitala. Dupa incheierea operatiunii…