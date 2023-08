Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, ieri dimineata, angajati ai institutiei „s-au mobilizat intr-un gest de compasiune” cu victimele accidentului de la Crevedia. „In urma acțiunii noastre de donare de sange – se mentioneaza in documentul de presa amintit – cei 70 de polițiști au contribuit cu picatura lor de speranța pentru cei care lupta pentru recuperare, in contextul actual. Prin aceasta acțiune, am dorit sa aratam ca suntem nu doar forța de ordine in comunitate, ci și prieteni și colegi dedicați. Cu toții formam o echipa și suntem uniți in fața provocarilor și, cand e cazul, chiar a suferinței.…