Gerul din ultima perioadă ne poate lăsa fără fructe în acest an Gerul de noaptea trecuta ne poate lasa fara caise in acest an. In satul Varatic din raionul Rișcani, unde minima a coborit pina la -8 grade au inghețat florile de caise. „Iaca astea sint afectate, acestea precis, iaca cad jos, iaca, nu ai cu dinsele, cu natura nu te pui.” „Iaca petalele se prind a se face cafenii, se innegresc petalele, fiind-ca o inghețat” Gheorghe Șalaru spune ca pomii Citeste articolul mai departe pe noi.md…

