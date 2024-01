Gerul continuă în România. ANM anunță un nou val de ninsori Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Valul de ger continua, iar odata cu el, se anunța și un nou val de ninsori in mai multe zone din Romania. Unde va ninge, unde va fi cel mai frig și ce se va intampla cu vremea in urmatoarele zile, Un meteorolog de la ANM vine cu precizari importante. ANM anunța ger și ninsori „Duminica dimineața am avut valori de temperatura minima sub pragul gerului, in partea de centru, nord, est și sud a țarii, cu cea mai mica valoare la Fagaraș, -18 grade Celsius. Tendința pentru urmatoarele zile nu este de incalzire,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

