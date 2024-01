”Gerontologul personal” al lui Putin, dar și al lui Brejnev, Andropov și Elțîn, a decedat la vârsta de 77 de ani Vladimir Khavinson, cunoscut ca intemeietorul gerontologiei in Rusia și ca ”gerontologul personal” al președintelui Putin, a decedat la varsta de 77 de ani, deși susținea ca ”organismul uman poate trai pana la 120 de ani și cu siguranța cel puțin o suta de ani”, transmite The Moscow Times . Este cunoscut faptul ca Khavinson, membru al Academiei de Științe din Rusia, facea parte din cercul restrans din jurul lui Putin, acesta recompensandu-l cu Ordinul de stat pentru merite speciale in medicina. Vladimir Khavinson era convins ca știința are misiunea de a ”a prelungi viața și activitatea politicienilor”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

