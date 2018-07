Geronimo Brănescu, preşedintele ANSVSA: Avem 440 de focare în 7 judeţe "Noi actionam cu toata forta, cu toate structurile statului, avem sprijin din partea armatei, jandarmeriei, politiei de frontiera. Veghem in continuare sa nu apara noi focare. Avem expusa toata frontiera de nord si de vest, desi boala a penetrat prin extremitati in nord-vest si sud-est, avem frontiera cu Republica Moldova cu Ucraina. Suntem in permanenta stare de alerta atat pe plan intern pentru a gestiona evolutia epidemiologica cat si la frontiere, pentru a preveni aparitia de noi focare. Boala este cat se poate de agresiva, iar la noi a intrat mai tarziu fata de alte tari de pe coridorul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- PESTA PORCINA AFRICANA A AJUNS LA GRANIȚA JUDEȚULUI IALOMIȚA CU JUDEȚELE ILFOV ȘI CALARAȘI: FITI ATENTI LA SEMNELE EI SI ANUNTATI MEDICUL VETERINAR! – este avertismentul transmis, public, de Primaria Giurgiu: ”Pesta porcina africana este o boala a porcinelor domestice si salbatice, mortala pentru porcii…

- Pe ordinea de zi a Colegiului Prefectural de azi au fost doua puncte legate de amenintarea pestei porcine. In judetele Constanta, Tulcea, Satu Mare, Ialomita, Braila, Bihor si Salaj au fost inregistrate cazuri, iar ...

- Prefectura Timis a informat toate autoritațile locale din județ despre faptul ca pesta porcina africana are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei, cu extindere continua, pana in prezent fiind afectate zonele judetelor Bihor – Salaj – Satu Mare si Tulcea – Constanta – Braila – Ialomita.…

- Autoritațile timișene sunt in alerta dupa ce pesta porcina africana, care are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei și se extinde cu repeziciune, a ajuns in județele Bihor, Salaj, Satu Mare, Tulcea, Constanta, Braila și Ialomita. Avand in vedere riscul major generat de posibilitatea…

- Timisorenii care detin porci in gospodarii au fost atentionati, miercuri, de reprezentantii primariei, sa tina animalele izolate in adaposturi, pentru a nu se contamina cu virusul pestei porcine, care este deja prezent in judetul Bihor. "Institutia Prefectului Timis ne-a informat despre…

- Virusul pestei porcine africane continua sa se extinda in Romania Virusul pestei porcine africane continua sa se extinda în România. Noi focare au fost depistate în judetele Ialomita, Constanta si Salaj. Situatia cea mai grava este în judetul Tulcea, unde virusul a fost confirmat…

