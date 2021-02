Stiri pe aceeasi tema

- Germania se confrunta cu provocari fiscale uriase, dupa pandemia de COVID-19, si nu va putea respecta prevederile referitoare la "frana datoriilor" timp de mai multi ani, a declarat seful de cabinet al cancelarului Angela Merkel, transmite Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel intentioneaza sa extinda pana la 15 februarie lockdown-ul impus pentru limitarea raspandirii COVID-19, a relatat marti cotidianul Bild, care citeaza un proiect de hotarare a guvernului de la Berlin, transmite Reuters. Merkel urmeaza sa se intalneasca in…

- Cancelarul german Angela Merkel intentioneaza sa extinda pana la 15 februarie lockdown-ul impus pentru limitarea raspandirii COVID-19, a relatat marti cotidianul Bild, care citeaza un proiect de hotarare a guvernului de la Berlin, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Merkel urmeaza sa se…

- Potrivit Agerpres, Armin Laschet, un politician foarte popular, care a caștigat simpatia unei mari parți a populației ca premier al unui mare land, este considerat un moderat și e favorabil continuarii orientarii centriste a actualului cancelar german Angela Merkel. NEWS ALERT: Premierul s-a vaccinat.…

- Lockdown-ul din Germania ar putea dura pana in luna aprilie. Cancelarul german Angela Merkel estimeaza ca restricțiile anti-pandemie ar putea fi prelungite „Daca nu reușim sa stopam virusul britanic (noua varianta Covid-19 descoperita prima oara in Marea Britanie- n.red), atunci numarul cazurilor va…

- Guvernul german si cele 16 landuri federale au convenit sa prelungeasca perioada de lockdown pana pe 31 ianuarie, pentru a stavili raspandirea pandemiei de coronavirus, informeaza luni cotidianul Bild, fara a preciza sursa sa de informatie, transmite Reuters. Germania a gestionat cu mai mult succes…

- Thomas Mertens, directorul Comitetului Permanent pentru Vaccinare (STIKO), a declarat ca vaccinarea intregii populatii a Germaniei va dura pana in 2022 din cauza capacitații limitate. „Daca se administreaza vaccinul de la 150.000 pana la 200.000 de doze pe zi, in cinci sau șase zile pe saptamana – presupunand…

- Al doilea val al pandemiei lovește in plin economia zonei euro. Increderea scade, pentru prima data in ultimele șapte luni Increderea in economia zonei euro a scazut in noiembrie pentru prima data in ultimele sapte luni, dupa ce al doilea val al pandemiei a lovit continentul, afectand toate sectoarele,…