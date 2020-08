Stiri pe aceeasi tema

- Trei adolescenti au fost arestati dupa ce au intrat ilegal pe proprietatea presedintelui Donald Trump de la Mar-a-Lago, avand asupra lor o arma semiautomata incarcata, scrie CNBC News. Purtatorul de cuvant al Politiei din Palm Beach, Michael Ogrodnick, a declarat ca baietii de 15 ani au fost arestati…

- Germania a inregistrat joi cel mai mare numar de cazuri noi de infectii zilnice cu coronavirus in ultimele trei luni, a anuntat institutul de boli infectioase al guvernului, citat de dpa. Institutul Robert Koch (RKI) a inregistrat 1.045 de noi infectii in ultimele 24 de ore, pentru prima data dupa 7…

- De ce femeile lider au gestionat mai bine criza coronavirusului. Ce spune Christine Lagarde, prima femeie numita la conducerea BCE Presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a apreciat miercuri ca femeile lider au gestionat mai bine criza noului coronavirus decat omologii lor barbati,…

- Cea mai mare economie a UE imprumuta in acest an peste 218 mld. euro și ajunge la un deficit de 7,25% din PIB, dupa șase ani de excendent Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, va cere aprobarea parlamentului pentru a imprumuta o suma suplimentara de 62,5 miliarde de euro si a putea plati programele…

- Berlinul a reacționat cu raceala și precauție, dupa caz, la semnalul venit de la Washington, care se pregatește sa iși retraga aproape 10.000 de militari din bazele din Germania, potrivit declarațiilor citate luni de Reuters. Coordonatorul german pentru relatiile transatlantice, Peter Beyer, a criticat…

- Germania introduce rabinii militari in forțele sale de aparare, pentru prima data de cand naziștii i-au interzis in anii 30. Mișcarea este o revenire la tradiție și o contribuție impotriva creșterii antisemitismului, exremismului și populismului in societate, a de declarat ministrul Apararii, Annegret…

- Tot sambata s-au semnalat proteste și in Polonia , Elveția și Marea Britanie . La Varșovia și londra s-au semnalat adevarate lupte intre cetațeni și forțele de ordine. Bilantul deceselor din Germania cauzate de Covid-19 este mai mic decat cele ale altor tari din regiune si unele masuri de izolare au…