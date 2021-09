Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 20 de persoane care erau deja cunoscute serviciilor de informatii germane se afla printre afganii evacuati de la Kabul de armata germana, transmite dpa. In prezent, exista 20 de cazuri de persoane 'care sunt relevante pentru securitate si care se afla acum in Germania pentru ca…

- Operatiunea germana de evacuare de la Kabul a adus in Germania 138 de membri ai personalului colaborator local, impreuna cu familiile lor, transmite luni DPA, citand cifre oficiale. In total, 634 de persoane din acest grup au fost evacuate din capitala afgana dupa cucerirea acesteia de catre…

- „Conditiile de securitate s-au deteriorat considerabil. Ambasada Germaniei la Kabul s-a inchis din 15 august”, se poate citi pe site-ul internet al ministerului, care ii invita pe cetatenii germani sa paraseasca Afganistanul.Potrivit publicatiei Bild am Sonntag, armata germana a luat decizia sa trimita…

- Talibanii au intrat „din toate parțile” in Kabul, capitala Afganistanului, potrivit unor informații venite chiar din interiorul Ministerului de Interne afgan. Duminica, 15 august, ministrul afgan de Interne, Abdul Sattar Mirzakwal, a anunțat „un transfer pasnic al puterii” catre un guvern de tranzitie.…

- Alte 166 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 16 sunt de import: 4-Turcia, 3-Franța, 3-Italia, 2-Marea Britanie, 2-Irlanda, 1-Germania, 1-Rusia.

- Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat vineri seara, la Digi 24, ca se ia in calcul ca cei cinci raniți grav in urma exploziei de la hala de reciclare din Popești Leordeni, internați in București, sa fie transportați in strainatate. „Sunt cinci raniți grav, arși…