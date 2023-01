Stiri pe aceeasi tema

- Germania, cea mai mare economie a Europei, a anunțat marți ca va importa petrol din Kazahstan, respingand astfel orice fel de speculații potrivit carora la inceputul anului 2023 ar cumpara petrol de la ruși, transmite Bloomberg.

- Sase operatori de retele de distributie a energiei electrice au fost amendati cu o suma totala de 2,4 milioane de lei pentru nerespectarea obligatiilor legale, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Potrivit ANRE, ca urmare a numeroaselor petitii referitoare la…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, prelungește pelul de proiecte dedicat autoritaților administrației publice locale -Masuri de imbunatațire a eficienței energetice și stimularea utilizarii energiei regenerabile,…

- Comunicat de presa: Situația cainilor din Romania a determinat PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Germania sa realizeze, impreuna cu FNPA (Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor), un studiu bazat pe datele solicitate și transmise de catre instituții publice din Romania, ce reflecta…

- „Ce armata au ei? Noi putem inarma 10-15 milioane de oameni și sa mergem la plimbare prin Europa, daca este necesar. Cine ni se va opune? Cați dintre ei am ucis deja in Ucraina? Cați au mai ramas? Care este numarul total? Daca ei nu ințeleg, exista arma nucleara care sa ii lamureasca”, a spus acesta.…

- Parlamentul olandez a adoptat o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Jeroen Van Wijngaarden, de la Partidul Democratilor, este unul dintre cei care au luat cuvantul la dezbateri. Olanda este intre primii 10 parteneri comerciali ai Romaniei…

- Presedintrele rus Vladimir Putin declara vineri presei, la finalul unui summit al Comunitatii Statelor Independente (CSI), la Astana, in Kazahstan, ca sunt necesare atacuri "si mai masive" in Ucraina, cel putin pentru moment, si ca nu regreta actiunile Rusiei in Ucraina, relateaza CNN. Liderul de la…

- ”In ceea ce priveste acest hub (al gazelor naturale), pe care-l putem crea impreuna, bineinteles, el va fi totodata o platforma de furnizare, ci si in vederea stabilirii pretului, pentru ca este vorba despre o problema foarte importanta – problema tarificarii”, a declarat Vladimir Putin. ”In prezent,…