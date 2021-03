Germania va cere teste PCR cu rezultate negative la intrarea in tara pentru toti calatorii, indiferent daca vin dintr-o zona care nu este considerata de risc, au anuntat luni guvernul central si cele 16 landuri federale germane, relateaza EFE. Cancelarul Angela Merkel si liderii regionali au luat aceasta decizie dupa o reuniune de peste 11 ore, care s-a prelungit mult dupa programul prevazut initial si in urma careia au fost inasprite restrictiile ce vizeaza viata publica si activitatea economica in contextul evolutiei celui de-al treilea val al pandemiei de coronavirus. Decizia privind calatoriile…