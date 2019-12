Germania: Unsprezece imigranți au fost descoperiți ascunși într-un camion frigorific Poliția germana a anunțat luni ca cei 11 imigranți, originari din Afganistan, au fost descoperiți de șoferul camionului care a oprit in momentul in care a auzit zgomote venind din partea din spate a vehiculului, relateaza site-ul postului Deutsche Welle, scrie Mediafax. Imigranții, care au varste cuprinse intre 14 și 31 de ani, s-au urcat la bordul camionului in Serbia și au fost descoperiți sambata dupa ce șoferul a oprit la o benzinarie pe o autostrada din Bavaria, in apropiere de orașul Passau. Pasagerii clandestini au afirmat ca aveau probleme cu respirația și au inceput sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

