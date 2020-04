Germania: Un grup de 300 de persoane s-a strâns la o moschee, în pofida interdicţiei privind adunările publice Aproximativ 300 de persoane s-au adunat în fata unei moschei din Berlin, în pofida interdictiei privind adunarile publice, pe fondul pandemiei noului coronavirus, conform informatiilor furnizate de politia germana, potrivit Agerpres care citeaza dpa.



Se pare ca multimea de credinciosi musulmani a raspuns chemarii la rugaciune a moscheii Dar-as-Salam din districtul Neukoelln, din sud-estul capitalei.



Imamul moscheii si ofiterii de politie sositi la fata locului "au reusit doar partial sa îi convinga pe cei prezenti sa pastreze distanta".

Sursa articol: hotnews.ro

