- Un fotbalist din liga a doua germana, Dennis Diekmeier, fundasul lui SV Sandhausen, a intrat in atentia presei internationale dupa ce a reusit marti primul sau gol ca profesionist, la varsta de 30 de ani, la al 279-lea meci din cariera sa, informeaza Agerpres.

- Diekmeier a marcat cu o lovitura de cap, in minutul 45+1, unicul gol al meciului castigat de Sandhausen pe terenul lui SV Wehen Wiesbaden. Diekmeier, un fundas dreapta care poate evolua si ca mijlocas, are 203 prezente in elita fotbalului german, 30 dintre acestea in tricoul lui FC Nurnberg, restul…

- Portarul Martin Fraisl a activat in Romania, la FC Botoșani, un an in care, susține, s-a simțit ca in carantina. Intr-un interviu acordat unui post de televiziune austriac a vorbit despre experiența pe care a trait-o in Romania. „In Romania am trait un an in carantina! Am stat numai in hotel și jucam…

- Fotbalul s-a reluat in Germania , la nivelul primelor doua ligii, dupa doua luni de intrerupere. Partidele s-au jucat fara spectatori și nu toata lumea a savurat revenirea. In divizia a 2-a, Dennis Diekmeier, fundașul dreapta și capitanul celor de la Sandhausen, a fost eliminat dupa doar patru minute…

