Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al biroului procurorului federal, barbatul avea ordin din partea agentilor iordanieni sa culeaga informatii despre presupusi extremisti care se adunau la moscheea Hildesheim. In martie 2017, autoritatile landului german Saxonia Inferioara, unde se afla moscheea Hildesheim…

- Autorul atacului din Germania a fost arestat preventiv, iar anchetatorii incearca sa stabileasca care a fost motivația acestuia. Barbatul nu a vorbit cu procurorii, dar aceștia nu cred ca a fost vorba de un atac terorist, scriu agențiile internaționale. Barbatul in varsta de 34 de ani, nascut in Iran…

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse, informeaza Agerpres.Marti, Amaq, agentia de propaganda…

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse. Marti, Amaq, agentia de propaganda a Statului Islamic,…

- Assadollah S., un diplomat iranian aflat in Austria, a fost arestat in Germania sub suspiciunea de implicare in organizarea unui atentat terorist impotriva unui miting al opozitiei iraniene in Franta, au declarat marti surse sub rezerva anonimatului, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Procurorii…

- Justitia belgiana a retinut calificarea drept ”asasinat terorist si tentativa de asasinat terorist” a atacului care s-a soldat marti, la Liege (est), cu trei morti – inclusiv doua politiste – inainte ca autorul acestuia sa fie ucis prin impuscare, a anuntat miercuri parchetul federal, relateaza AFP…

- Europenii cei mai nemultumiti de spatiile publice din orasul lor sunt locuitorii capitalei Maltei, Valletta, in conditiile in care doar 41% dintre respondenti se declara foarte satisfacuti sau mai degraba satisfacuti de spatiile publice din orasul lor. Urmeaza locuitorii din Atena (49%), Roma (55%)…

- O coalitie a combatantilor arabi si kurzi in Siria, sprijinita de artileria fortelor franceze si americane, au inaintat duminica in ultimul bastion al gruparii jihadiste Statul Islamic in provincia Deir Ezzor (sud), informeaza AFP, citand o organizatie neguvernamentala, informeaza Agerpres.Fortele…