Germania trimite Ucrainei un spital de campanie, dar exclude livrarea de armament

- Germania exclude sa livreze arme Ucrainei in actualul context de criza cu Rusia, considerand ca aceasta nu ar face decat sa agraveze tensiunile, a indicat ministrul apararii, Christine Lambrecht, transmit sambata AFP si Reuters. 'Livrarile de arme nu ar contribui acum' la dezamorsarea crizei, o pozitie…

- Marina militara rusa va efectua o serie de exerciții militare in aceasta luna și luna viitoare in Marea Mediterana și in Marea Ohotsk și in nord-estul Oceanului Atlantic, precum și in Oceanul Pacific, au anunțat joi agențiile de presa RIA și Interfax, preluate de Reuters. De asemenea, un submarin rusesc…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa, citata de Agerpres. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia…

- Rusia ''nu are drept de veto'' cu privire la eventuala aderare a Ucrainei la NATO, a sustinut marti ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, in contextul in care Moscova solicita garantii ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde, transmite AFP. ''Moscova nu are drept de veto referitor…

- ''In ceea ce priveste Ucraina, ne sunt prezentate noi provocari. Inviolabilitatea frontierelor este un bun pretios si nenegociabil', a afirmat cancelarul social-democrat.Acest avertisment clar adresat Rusiei este mai degraba neobisnuit pentru un mesaj de Anul Nou adresat in mod traditional chestiunilor…

- Germania și Rusia au convenit pentru o intrevede „la inceputul lunii ianuarie” pentru a discuta tensiunile din regiune și a incerca sa rezolve criza din jurul Ucrainei unde Moscova a mutat intre 100.000 și 175.000 de soldați la granița, relateaza agenția AFP citata de Agerpres . La aceasta reuniune…

- Ministrul german de Externe Annalena Baerbock si-a exprimat miercuri ”marea ingrijorare” dupa ce Vladimir Putin a amenintat cu represalii ”militare si tehnice” in cazul in care Occidentul nu pune capat politicii pe care Rusia o considera amenintatoare, relateaza AFP. ”Ingrijorarea mea este…