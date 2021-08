Germania suplimentează ajutorul umanitar pentru Afganistan cu 500 de milioane de euro Germania îsi sporeste ajutorul umanitar pentru Afganistan cu 500 milioane de euro, a declarat cancelarul Angela Merkel dupa summitul virtual de marti al G7, transmite dpa citata de Agerpres. Aceste fonduri se adauga celor 100 milioane de euro ca ajutor de urgenta deja promise de Berlin acum câteva zile pentru asistarea refugiatilor în Afganistan si în statele din jur.



Ajutorul va fi oferit prin intermediul organizatiilor umanitare. La summitul G7 s-a încercat convingerea Statele Unite sa mentina trupe în Afganistan si sa continue demersurile de evacuare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

