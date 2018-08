Germania şi Rusia: Îndelungatul dans Probabil ca de data aceasta va fi altfel Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit weekend-ul trecut la Meseberg, casa de oaspeti a guvernului federal german. Asteptarile de la aceasta intalnire erau de ambele parti foarte mici. Dar reuniunea a venit intr-un moment in care atat germanii cat si rusii isi redefinesc locul in sistemul international, ceea ce pentru fiecare inseamna de asemenea redefinirea propriei lor relatii bilaterale. In secolul al XX-lea, transformarile in relatia ruso-germana au avut consecinte profunde asupra Europei. Asadar, merita sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a ajuns la Berlin pentru o intalnire cu cancelarul german, Angela Merkel, iar cei doi lideri au sustinut o conferinta de presa comuna inaintea discutiilor de la casa de oaspeti a Guvernului german, Meseberg. Donald Trump a reproșat Germaniei ca cere apararea NATO,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a ajuns la Berlin pentru o intalnire cu cancelarul german, Angela Merkel, iar cei doi lideri au sustinut o conferinta de presa comuna inaintea discutiilor de la casa de oaspeti a Guvernului german, Meseberg.

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza sambata o vizita in Germania, unde se intalneste cu cancelarul Angela Merkel pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni Guvernul german, relateaza AFP.Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca la ora 16.00 GMT (19.00,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa sambata in Germania pentru a se intalni cu cancelarul Angela Merkel in vederea unor discutii despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni guvernul german, citat de AFP. Cei doi lideri sunt asteptati sa se intalneasca in jurul orei 16:00 GMT (18:00…

- Intr-o conferința de presa, Donald Trump , a spus ca a obținut o victorie in discuțiile cu ceilalți lideri din NATO, aceștia marindu-și in scurt timp contribuțiile la alianța. ”Am realizat multe. Timp de mulți ani, alți președinți americani au vorbit despre marirea contribuțiilor, insa nu s-a facut…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel au discutat miercuri, la Bruxelles, in marginea summitului NATO, la cateva ore dupa ce liderul american criticase cu virulenta Germania pentru dependenta energetica de Rusia si cheltuielile de aparare pe care le considera insuficiente,…

- Presedintele american Donald Trump a admonestat din nou tarile membre NATO pe tema contributiilor la organizatia de securitate, amintind ca Uniunea Europeana are un excedent comercial fata de SUA, informeaza Mediafax."Statele Unite cheltuiesc mai mult pentru NATO decat orice alta tara. Acest lucru nu…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata…