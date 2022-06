Stiri pe aceeasi tema

- Olaf Scholz spune ca Germania va avea cea mai mare armata convenționala din Europa din cadrul NATO. Cancelarul german a spus ca va pune bazele construirii armatei germane dupa decenii intregi de pacifism, ca urmare a invaziei rușilor in Ucraina. „Vom cheltui in medie intre 70 si 80 de miliarde de euro…

- Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, a publicat un videoclip pe canalul sau de Telegram in care a cerut continuarea „operațiunii speciale” a Rusiei in Ucraina pana cand țarile occidentale vor ridica sancțiunile impotriva Rusiei și iși vor cere scuze. El a mai spus ca daca ar fi in locul lui Putin, ar ocupa…

- Masurile de economisire a banilor din Germania au ajutat semnificativ la lupta impotriva inflației tot mai mare și aici, cauzata de pandemie și razboi. Inflația record, cauzata in cea mai mare parte de razboiul din Ucraina, a determinat Germania sa introduca masuri pentru a ușura povara consumatorilor,…

- Intre tarile membre NATO ar exista o 'intelegere tacita' de a nu furniza tancuri moderne de fabricatie occidentala Ucrainei pentru a evita ca Rusia sa considere aceasta drept o 'provocare' sau o interventie activa intr-un razboi care se duce in afara perimetrului de responsabilitate al Aliantei Nord-Atlantice,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sprijinul financiar suplimentar din partea SUA ca un pas foarte important. Presedintele Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, pregateste alocarea a doua miliarde de euro pentru asistenta militara suplimentara, in contextul conflictului din Ucraina, dintre care fonduri de un miliard de euro vor fi acordate Administratiei de la Kiev, informeaza site-ul Tagesschau.de. Supus presiunilor pentru…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, si premierul Li Keqiang au participat la o reuniune prin videoconferinta cu Charles Michel, presedintele Consiliului European, si cu Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene. Xi Jinping i-a indemnat pe liderii UE „sa nu toarne gaz pe foc si sa nu amplifice…