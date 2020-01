Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul german schimba legile privind donarea de organe cu scopul de a mari numarul acestora. In prezent, in Germania 9000 de bolnavi se afla pe listele de așteptare și speranțele de a primi un organ, in prezent, sunt foarte scazute.

- Parlamentarii germani au votat joi, dupa dezbateri aprinse, impotriva unui proiect de lege in baza caruia fiecare cetatean german ar fi putut deveni automat donator de organe, cu exceptia cazurilor in care persoana respectiva sau rudele acesteia refuza acest lucru in scris, relateaza dpa. …

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a declarat luni pentru postul de radio Deutschlandfunk. ca impunerea de sancțiuni și amenințari nu vor ajuta foarte mult in contextul conflictului SUA cu Irak. Acest mesaj vine in urma avertizarii președintelui Donald Trump, care prevede sancțiuni fara precedent…

- Cooperarea in domeniul militar dintre Romania si Germania s-a aflat pe agenda discutiilor pe care ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, le-a purtat, miercuri, la sediul MApN, cu ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de MApN, cei doi oficiali au discutat despre…

- Convorbirile Jandarmeriei din timpul mitingului diasporei din 10 august, anul trecut, care au fost desecretizate, vor fi trimise astazi la DIICOT. Este vorba de 248 de ore de inregistrari din totalul de 250. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat de ce nu au putut fi desecretizate pana acum si…

- Într-un moment de neatenție, un pensionar din Germania, care a scos de la banca suma de 20.000 de euro, a pierdut plicul cu bani dupa ce l-a lasat pe plafonul mașinii, înainte sa se urce în autoturism, relateaza Deutsche Welle. Barbatul în vârsta de 69 de ani…

- Vaccinarea antirujeolica devine obligatorie, in Germania, in gradinite si scoli incepand de la 1 martie 2020. Bundestagul german (camera legislativa inferioara) a aprobat joi o lege in acest sens, conform agerpres.ro. Proiectul de lege a fost aprobat cu 459 de voturi pentru, 89 impotriva si 105 abtineri.…

- "Cehii au suferit atat de mult sub nazisti. De ce se vinde un asemenea gunoi in mijlocul Pragai?", a scris el vineri pe Twitter. Ministrul ceh de interne, Jan Hamacek, a raspuns prompt, postand pe Twitter ca politia deja se ocupa de problema. Promovarea ideologiilor vizand reprimarea drepturilor…