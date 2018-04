Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de tenis a Cehiei este la un singur pas de calificarea in finala actualei editii a Fed Cup, conducand cu 2-0 in intalnirea cu Germania din penultimul act al competitiei, dupa primele doua meciuri de simplu, disputate sambata la Stuttgart, pe zgura. Petra Kvitova, numarul…

- O polemica a luat proportii, sambata, in Germania, in jurul a doi rapperi criticati pentru "provocari antisemite" din cauza unor versuri controversate, pe tema Holocaustului, incluse pe un album recompensat in aceasta saptamana cu un premiu muzical, relateaza AFP. Rapperii Kollegah si Farid Bang, personaje…

- Liderii formatiunilor de dreapta si eurosceptice jubilau luni dupa victoria electorala a premierului Viktor Orban, probabil adversarul cel mai eurosceptic al imigratiei, comenteaza dpa. Lideri de dreapta din Franta, Italia, Olanda, Austria si Germania l-au felicitat pe Orban, care va guverna…

- La 4 ani de la anteriorul album, “Emergence”, Grimus revine cu materialul “Unmanageable Species”, al patrulea din cariera si primul intergral in limba engleza. Compus si inregistrat in Germania, in august 2017, “Unmanageable Species” contine noua piese, produse de Jan Kerscher. “Unmanageable Species”…

- Nationala de rugby a Spaniei a invins reprezentativa Romaniei cu scorul de 22-10 (13-3), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata duminica la Madrid, tricolorii pastrand doar sanse teoretice de a se mai califica la Cupa Mondiala din 2019 din…

- Coco Schumann Quartet a obtinut succes pe plan international si a fost unul dintre primii artisti din Germania care a cantat pe scena la o chitara electrica.Nascut in 1924, intr-o familie formata dintr-un tata crestin, convertit mai tarziu la iudaism, si o mama evreica, Heinz Jakob Schumann…