Protestele masive care au avut loc recent in Germania impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au captat atenția publicului și a liderilor politici. O revolta populara de amploare a fost declanșata dupa ce un raport al organizației media de investigație Correctiv a dezvaluit ca doi membri importanți ai AfD au participat la o intalnire, in noiembrie, la Berlin, unde s-a discutat despre o posibila deportare in masa a cetațenilor de origine straina. Sloganuri precum „Gata cu nazismul!” sau „Parca suntem in 1933, interziceți AfD!” acum! au fost vizibile pe bannerele…