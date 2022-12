Stiri pe aceeasi tema

- Activistii pentru clima din Germania au organizat un protest fata de utilizarea tunurilor de zapada pe partiile de schi, in cadrul unei actiuni desfasurate duminica la Garmisch-Partenkirche, ei atragand astfel atentia asupra impactului acestor instalatii asupra mediului, informeaza DPA.

Poliția germana a facut mai multe percheziții la activiștii de mediu de la gruparea Last Generation (Ultima generație) din Germania, transmite Reuters. Gruparea a ținut recent prima pagina a ziarelor germane prin blocarea unor piste de aterizare și vandalizarea unor muzee.

Avand in vedere temperaturile propice, in stațiunea Straja au pornit tunurile de zapada pentru sezonul de schi care bate la ușa. Daca la inceput a fost doar lapovița, aceasta s-a transformat in ninsoare peste noapte lucru care a favorizat pornirea tunurilor de zapada.

Peste 35.000 de persoane mor anual din Europa din cauza infectiilor rezistente la antibiotice, a informat joi Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), relateaza dpa.

Activistii de mediu au incercat, fara succes, vineri, la Oslo, sa-si lipeasca mainile de "The Scream/ Tipatul", capodopera emblematica a pictorului norvegian Edvard Munch, pentru a denunta industria petroliera din Norvegia, a anuntat politia, scrie Le Figaro, potrivit News.ro.

- Doua militante ecologiste si-au lipit sambata mainile cu o substanta adeziva de ramele a doua tablouri de Goya in Muzeul Prado din Madrid pentru a denunta inactiunea autoritatilor in fata schimbarilor climatice, a anuntat politia spaniola.

- Activisti ecologisti au aruncat cu piure de cartofi, duminica, in tabloul “Les Meules” al lui Claude Monet, care valoreaza peste 110 milioane de dolari, expus la muzeul Barberini din Potsdam, relateaza Le Figaro, citat de news.ro.

Comitetul consultativ pentru vaccinare din Germania (STIKO) a recomandat marti utilizarea vaccinurilor adaptate impotriva variantei Omicron ca doza booster pentru persoanele eligibile, relateaza dpa.