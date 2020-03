Grecia va primi sprijin din partea Germaniei in privinta a pana la 1.500 de minori blocati pe teritoriul elen, in cea mai recenta criza de la frontierele externe ale Uniunii Europene, transmite dpa, citand un acord intervenit in cadrul coalitiei de guvernare de la Berlin.



Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si partenerul de coalitie, Partidul Social Democrat (SPD), au declarat ca guvernul vrea sa 'sprijine Grecia in ce priveste situatia umanitara dificila a aproximativ 1.000-1.500 de copii de pe insulele elene', se mentioneaza in documentul convenit luni dimineata…