Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor trimite 500 de militari suplimentari in Germania, a anuntat, marti, in cursul vizitei la Berlin, secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, conform site-ului Tagesschau.de. Cei 500 de militari americani suplimentari vor fi detasati in toamna in Germania, urmand sa fie…

- Deficitul din sectorul public german a atins 189,2 miliarde de euro in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, acesta fiind primul din 2013 și cel mai mare deficit bugetar de la reunificarea Germaniei in urma cu trei decenii, a declarat Biroul de Statistica, citat de Reuters. Pandemia, care…

- Majoritatea romanilor sunt de parere ca in ultimele luni au fost expusi la stiri false si dezinformari, potrivit unui sondaj INSCOP transmis Agerpres. Cercetarea releva ca 55% dintre cei chestionati considera ca in ultimele luni au fost expusi la stiri false si dezinformari in mare si foarte mare…

- Dacia a lansat pe 20 martie precomenzile pentru primul sau model electric, Spring, și spune ca aproape 6.000 de români s-au înscris pentru a cumpara mașina. Primii clienți vor primi mașinile în septembrie, dar alții le-ar putea vedea abia în primele luni din 2022, fiindca situația…

- CHIȘINAU, 22 mar – Sputnik, Irina Badmaeva. Jucatorii de pe piața se tem ca redresarea economiei globale va incetini și va scadea cererea de produse petroliere – in primul rand de benzina. Cum va afecta acest lucru economia ruseasca, a analizat RIA Novosti. Dupa creștere, scadere – și iarași…

- Lufthansa, cel mai mare transportator aerian din Europa, va efectua zboruri directe de la hub-ul sau din Frankfurt spre Aeroportul Iași, cu o frecvența de patru ori pe saptamana, prima cursa fiind programata in data de 21 mai 2021. ”Ne face placere sa anunțam ca o a doua companie aeriana din cadrul…

- ​Mulți producatori auto, precum Volkswagen, Toyota, Ford, Audi, Honda sau Mazda, au anunțat ca sunt nevoiți sa reduca temporar producția din cauza unei penurii de microprocesoare. Componentele minuscule, dar esențiale, sunt produse mai ales în Taiwan și în China, dar mai mulți factori au…

- Raed Arafat a clarificat faptul ca in Romania nu se discuta despre mastilor FFP2, in conditiile unor dezbateri in acest sens din Germania, relateaza Digi 24. OMS a transmis ca mastile folosite pana in acest moment, cele chirurgicale, ca si cele reutilizabile, sunt eficiente si in fata versiunii mutante…