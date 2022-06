Germania plănuiește măsuri suplimentare pentru a compensa reducerea gazelor rusești, inclusiv utilizarea cărbunelui Germania va lua masuri de urgenta pentru a-si asigura aprovizionarea in fata recentelor reduceri ale livrarilor de gaze rusesti, printre acestea figurand o utilizare sporita a carbunelui, a anuntat duminica guvernul. Utilizarea gazului pentru productia de energie si industrie va fi redusa, iar umplerea instalatiilor de stocare va fi prioritara in fata iernii. ”Pentru a reduce consumul de gaz, trebuie sa se foloseasca mai putin gaz pentru a genera electricitate. In schimb, centralele electrice pe baza de carbune vor trebui sa fie folosite mai mult”, explica Ministerul Economiei intr-un comunicat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

