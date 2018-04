Germania: O maşină a intrat în mulţime în oraşul Münster; mai mulţi morţi (presă) Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Reuters transmite ca politia germana a anuntat ca circa 30 de persoane au fost ranite in incidentul din Munster si ca s-au inregistrat si "cativa morti, printre care s-ar afla probabil si suspectul". AFP relateaza ca institutia mentionata a postat pe Twitter ca s-au inregistrat mai multi morti si raniti. Incidentul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

