- Europa a devenit principalul focar de COVID-19 din lume, in cel de-al doilea val al pandemiei, iar statele batranului continent sunt nevoite sa adopte noi restrictii. Agentia ANSA, preluata de Mediafax, a listat tarile cu cele mai dure restrictii anti-COVID. Franta a intrat vineri in cel de-al doilea…

- Acesta este momentul teribil in care o balena de 12 metri lungime, agațata și ucisa de botul unei nave, in Japonia, este scoasa din apa. Feribotul, numit Taiheiyo, transporta pasageri cand a ajuns in portul Sendai din Miyagi, in 22 octombrie, cu „prada” nedorita.

- A ars o casa construita din paianta, de aproximativ 100 de metri patrati, si o anexa gospodareasca de aproximativ 10 metri patrati, precum si bunurile din acestea. Pana la sosirea pompierilor, o butelie aflata in bucatarie a explodat.

- Primul program științific de monitorizare a populației de rași din Munții Fagaraș arata ca densitatea acestor feline este de 1,7 exemplare la suta de kilometri patrați, mult mai buna decat in zonele montane din țari precum Slovacia, Elveția, Franța sau Germania. Studiul a fost derulat de Fundația…

- Casa folosita pentru filmarile la "Tacerea mieilor" (1991), in care traia unul dintre criminalii in serie, a fost scoasa la vanzare, scrie news.ro.In film, aici traia Buffalo Bill, personajul care incerca sa o opreasca pe Jodie Foster, agent FBI.

- Stațiunea de lux Soneva Fushi, din Maldive, a anunțat ca a deschis astazi opt dintre cele mai mari vile din lume construite pe apa, scrie CNN. Denumite ”Water Rooms”, vilele au un spațiu interior considerabil. Numai vilele cu un singur dormitor masoara 584 de metri patrați, in timp ce altele, cu doua…

- Ziarul Unirea Orașul din Romania in care toți romanii vor sa se mute. Un apartament cu o suprafața de 57 de metri patrați costa și 120 de mii de euro Scaderea brusca de 70% din luna martie a fost rapid data uitarii, iar piața și-a revenit. Romanii cumpara in continuare locuințe, chiar mai mult ca in…

- Ministrul sanatatii german, Jens Spahn, a declarat joi ca se asteapta ca un vaccin impotriva COVID-19 sa apara in lunile urmatoare si, cu siguranta, anul viitor, el exprimandu-se dupa ce Agentia de sanatate publica din Germania a retras un raport care sugera ca un astfel de vaccin ar putea sa existe…