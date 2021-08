Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel au inregistrat un nou regres in sondajele de opinie, ceea ce amplifica riscul aparitiei unei coalitiei tripartite, care ar putea sa fie marcata de instabilitate, dupa alegerile parlamentare de luna viitoare, relateaza miercuri DPA. Sprijinul pentru crestin-democratii…

- Ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer a respins luni solicitarile de a retrimite militari germani in Afganistan, dupa ce insurgentii talibani au preluat controlul asupra orasului afgan Kunduz, capitala regiunii omonime unde timp de zece ani au fost desfasurate trupe din Germania, transmite…

- Germania va permite operatorilor de telefonie mobila sa trimita mesaje text de avertizare in anumite regiuni geografice, o tehnologie care exista de mai multe decenii dar care in Germania a fost restrictionata pentru protejarea vietii private, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Guvernul de la…

- Talibanii au declarat vineri ca au ocupat un post de frontiera important cu Turkmenistanul, la câteva ore dupa ce a anunțat capturarea celui mai important post de frontiera cu Iranul, situat în provincia afgana Herat (vest), potrivit AFP.Purtatorul de cuvânt al Ministerului…

- Numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2 a crescut in ultima saptamana in Europa, dupa doua luni de declin, iar riscul aparitiei unui nou val este tot mai mare, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Directorul regional, Hans Kluge, a spus ca riscul este accentuat de campaniile lente de vaccinare,…

- Procurorii efectueaza “cercetari in rem, cu privire la fapta de a promova in public cultul persoanelor vinovate de savarșirea unor infracțiuni de genocid contra umanitații, de crime de razboi, precum și fapta de a promova in public idei și concepții fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe”.Dosarul…

- „Am urmarit cu surprindere și revolta reportajul realizat de o televiziune locala in data de 02.06.2021 in Biserica Sf. Parascheva din municipiul Vaslui, unde a avut loc o slujba de comemorare a mareșalului Ion Antonescu, condamnat pentru crime de razboi de o amploare fara precedent in istoria Romaniei.…