Germania: Mii de protestatari manifestează împotriva restricțiilor în mai multe orașe din Germania (Video) Cateva mii de oameni au demonstrat sambata in mai multe orase din Germania impotriva politicilor menite sa stopeze pandemia de coronavirus, transmite dpa. Cel mai mare protest a avut loc la Hamburg, cu o participare de circa 16.000 de persoane, potrivit politiei. Organizatii se asteptau la o prezenta de 11.000 de oameni la protest, organizat sub sloganul “Ajunge! Jos mainile de pe copiii nostri!”. Organizatorii au facut apel la participanti sa poarte masti si sa pastreze distanta fizica, in conformitate cu normele impuse, insa multi nu au respectat aceasta cerinta, noteaza dpa. Un participant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

