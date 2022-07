Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a anunțat joi ca s-a retras de pe Insula Șerpilor, o poziție strategica din Marea Neagra cucerita de Moscova in primele zile ale invaziei și care a fost bombardata ucraineana in ultimele saptamani. Ministerul rus al apararii a afirmat ca scopul retragerii este acela de a arata ca Moscova…

- Cancelarul Olaf Scholz afirma ca Germania este in proces de elaborare a unui acord cu Grecia prin care Atena va livra Ucrainei echipamente militare vechi si va primi transportoare blindate din Germania pentru a acoperi deficitul, relateaza The Associated Press. Germania s-a confruntat cu multiple critici…

- Guvernul german a anunțat vineri ca va oferi Ucrainei un ajutor militar de peste un miliard de euro, dar nu a precizat la ce vor fi folosiți banii, in condițiile in care Kievul se plange ca nu primește armament greu de la Berlin, potrivit AFP. Banii sunt incluși intr-o prelungire a bugetului pentru…

- Miniștri ai Justiției sau procurori din cinci țari occidentale – Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Canada și Noua Zeelanda – care formeaza alianța denumita ”Five Eyes” (Cinci ochi) au anunțat ca susțin acțiunea Kievului ce vizeaza judecarea crimelor de razboi comise de ruși in Ucraina. Oficialii…

- Insula Serpilor are in acest moment o extrem de importanta valoare militara si strategica pentru Rusia, mai ales dupa scufundarea crucisatorului Moscova, care asigura inclusiv o umbrela de protectie antiaeriana a flotei ruse din Marea Neagra. In lipsa acestei nave, daca rusii vor reusi sa-si instaleze…

- Liz Truss, ministrul britanic de externe, a chemat miercuri la intensificarea livrarii de arme grele și avioane Ucrainei, subliniind ca acum ”este momentul curajului in fata Rusiei”. Calificandu- l pe Vladimir Putin drept ”un golan disperat care nu are niciun fel de respect fața de morala internaționala”,…

- Joi, Parlamentul german a aprobat cu o larga majoritate, o rezolutie in favoarea livrarii de armament greu destinat Ucrainei, care sa ajute fortele Kievului sa faca fata atacurilor armatei ruse, dupa mai bine de doua luni de la invazia Ucrainei de catre Rusia, informeaza Reuters . „Pe langa izolarea…

- Marea Britanie iși sporește sprijinul pentru Ucraina, oferind Kievului un numar mic de vehicule blindate „Stormer” echipate cu lansatoare pentru rachete antiaeriene. Potrivit oficialilor britanici, acest lucru va oferi armatei Ucrainei „capacitați antiaeriene cu raza scurta de acțiune imbunatațita atat…