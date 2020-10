Alexandru Mitriţă a fost împrumutat de la New York City la Al-Ahli

Clubul New York City FC a anunţat, joi, că l-a împrumutat pe Alexandru Mitriţă la gruparea saudită Al-Ahli, informează News.ro.Înţelegerea este valabilă până 31 ianuarie 2022, sub rezerva efectuării vizitei medicale de către Mitriţă. Clubul saudit are opţinea de… [citeste mai departe]