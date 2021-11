Germania foloseşte aviaţia militară pentru a transporta pacienţii Covid Germania, care a depasit joi pragul de 100.000 de decese din cauza COVID-19, este lovita de un virulent al patrulea val de contaminari, fiind pe punctul de a relansa dezbaterea asupra vaccinarii obligatorii. Situatia dramatica din Germania a facut ca Italia si Franta sa-si ofere sprijinul si sa primeasca bolnavi in caz de necesitate. Summary Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania a apelat la aviația militara pentru transportul mai multor pacienți infectați cu Covid, aflați la terapie intensiva, care au fost mutați din Bavaria, unul dintre focarele de coronavirus din țara, in unitați medicale din alte landuri. Autoritațile germane au cerut ajutor in incercarea de a face…

- Alte 730 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 au fost asociate cu contact in afara țarii: 1-Italia, 1-Franța. 1-Germania, 1-Estonia. Numarul total de teste efectuate – 5218, dintre care 2559 de teste rapide. Bilanțul cazurilor …

- Exista semnale tot mai mari ca redresarea globala isi pierde din avant, iar focarele de pandemie din punctele critice ale lantului de aprovizionare au dus la intreruperi de aprovizionare, alimentand cresterea preturilor, arata un raport Coface, potrivit caruia redresarea economica post Covid-19 continua,…

- Inconștiența și lipsa de educație au adus Romania in poziția de periferie barbara a Europei civilizate. Cu o rata de vaccinare de 30 la suta, Romania a reușit „performanța” de a avea mai multe infectari noi cu COVID decat țari europene de cateva ori mai mari ca populație, precum Italia, Franța, Spania,…

- Alte 1.194 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 18 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Bulgaria, 2-Franța, 2-Italia, 2-Rominia, 2-Rusia, 2-Turcia, 1-Germania, 1-Egipt, 1-Olanda, 1-Portugalia. Numarul total de teste…

- Alte 1.215 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 13 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Romania, 3-Italia, 2-Bulgaria, 1-Franța, 1-Germania, 1-Muntenegru. Numarul total de teste efectuate – 8819. Bilanțul cazurilor…

- Alte 681 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 568 in rindul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 14 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Romania, 2-Italia, 2-Ucraina, 1-Egipt, 1-Franța, 1-Germania, 1-Irlanda, 1-Turcia,…

- India, care se afla in al treilea val de contaminari cu SARS-CoV-2, a administrat in luna august peste 180 de milioane de doze de vaccin anti-Covid, mai mult decat natiunile din G7 - Canada, Marea Britanie, SUA, Italia, Germania, Franta si Japonia - impreuna, potrivit unui comunicat oficial citat de…