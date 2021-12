Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock a anuntat miercuri, 15 decembrie, ca Germania a decis sa expulzeze doi diplomati rusi dupa condamnarea unui cetatean rus pentru un asasinat despre care Berlinul a stabilit ca a fost comandat de Moscova, a informat AFP, preluata de Agerpres . „Ambasadorul…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat marti seara drept "fake news" informatiile difuzate anterior de canalul american de televiziune CNN ca SUA ar examina in prezent posibilitatea de a-si evacua cetatenii din Ucraina in contextul unor date despre o posibila…

- Noul guvern german condus de Olaf Scholz, va avea pentru prima data tot atâtea femei cât și barbați, portofolii cheie precum Internele sau Apararea urmând sa fie preluate de acestea, a anunțat luni viitorul cancelar social-democrat, citat de AFP și Deutsche Welle.„Paritatea…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a amenintat joi de la tribuna OSCE cu un nou conflict in cazul extinderii NATO spre Est, subliniind ca promisiunile de aderare facute Georgiei si Ucrainei la summitul NATO de la Bucuresti in 2008 constituie o „mina” care a „detonat” deja in Georgia in 2008, conform…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a amenintat joi de la tribuna OSCE cu un nou conflict în cazul extinderii NATO spre Est, subliniind ca promisiunile de aderare facute Georgiei si Ucrainei la summitul NATO de la Bucuresti în 2008 constituie o "mina" care a "detonat"…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a amenintat joi de la tribuna OSCE cu un nou conflict in cazul extinderii NATO spre Est, subliniind ca promisiunile de aderare facute Georgiei si Ucrainei la summitul NATO de la Bucuresti in 2008 constituie o "mina" care a "detonat" deja in Georgia in 2008,…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova, a reamintit ca NATO acuza in mod repetat Rusia de „lipsa de transparența a acțiunilor sale” și „comportament agresiv”, dar exercițiile americane din Estonia demonstreaza contrariu