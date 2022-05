Germania este pregătită să accepte un embargo asupra petrolului rusesc Germania este pregatita sa accepte un embargo asupra petrolului rusesc, urmand sa devina independenta de energia provenita din Rusia, a declarat ministrul german al Finantelor Christian Lindner. Lindner a mai spus ca ”Germania nu poate fi santajata, iar contractele se bazeaza pe plati in dolari sau euro, iar contractantii germani ar trebui sa plateasca in euro sau dolari”, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania ar putea face fata unui embargo impus de Uniunea Europeana asupra importurilor de petrol din Rusia pana la sfarsitul acestui an, chiar daca embargoul ar putea provoca un deficit de aprovizionare in estul tarii si in regiunea metropolitana Berlin, a declarat, luni, ministrul german al Economiei,…

- Germania este pregatita sa accepte un embargo asupra petrolului rusesc, urmand sa devina independenta de energia provenita din Rusia, a declarat ministrul german al Finantelor Christian Lindner. Lindner a mai spus ca ”Germania nu poate fi santajata, iar contractele se bazeaza pe plati in dolari sau…

- Un embargo european imediat asupra gazelor naturale importate din Rusia ar putea costa Germania anul acesta pana la 5% din PIB-ul sau, potrivit unei estimari publicate vineri de Banca Centrala a Germaniei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Germania s-ar putea confrunta cu o recesiune severa daca va exista o oprire a importurilor sau a livrarilor de gaze si petrol din Rusia, a avertizat luni Christian Sewing, presedintele Asociatiei bancilor germane (BDB), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Germania si Franta au insistat, joi dupa-amiaza, pentru continuarea efectuarii platilor pentru gaze in euro sau eventual in dolari, fara nicio conversie in ruble, iar cele doua tari se pregatesc pentru eventuala intrerupere a livrarilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Preturile titeiului au scazut joi cu aproape 2%, dupa ce Uniunea Europeana (UE) nu a convenit asupra unui plan de boicotare a petrolului rusesc si in timp ce Statele Unite si aliatii sai discutau o posibila eliberare coordonata suplimentara de petrol din rezervele strategice, transmite Reuters.…

- Bulgaria, foarte dependenta de gazul si petrolul rusesti, a declarat marti ca este reticenta fata de interzicerea importurilor de combustibili fosili din Rusia, dupa rezerve similare manifestate de Germania si Tarile de Jos, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Germania se declara sambata pregatita sa accepte o ”restrictionare tintita” a accesulu Rusiei la platforma interbancara SWIFT, ca represalii fata de invazia rusa a Ucrainei, dar vrea o ”limitare a pagubelor colaterale” alte unei astfel de masuri, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…