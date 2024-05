Germania, democrația-Polizei In urma cu doar cinci ani, aniversarea a 70 de ani de la nașterea statului democratic german postbelic a fost insoțita de sarbatori euforice. Acum, in schimb, puțini germani au avut chef sa petreaca. In afara de problemele economice ale Germaniei, opinia predominanta este ca democrația germana nu se afla intr-o stare de sanatate prea […] The post Germania, democrația-Polizei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a condamnat presupusele atacuri cibernetice ale unui grup rus numit APT28 asupra Germaniei și Republicii Cehe, afirmand ca și ea a fost vizata, scrie Reuters. Polonia este alaturi de Germania și Republica Ceha in lumina atacurilor cibernetice asupra instituțiilor democratice și partidelor politice…

- Uciderea a doi soldați ucraineni in Germania ar putea fi de natura politica (procurori)Procurorii germani au declarat ca nu exclud un motiv politic in cazul uciderii a doi militari ucraineni de catre un cetațean rus, in orașul Murnau, scrie Mediafax.Procurorii germani au declarat luni ca nu…

- Grindina și ploaie in Germania: zeci de raniți in accidente de autostrada. Grindina și ploile abundente au provocat accidente cu raniți pe autostrazile din mai multe state federale. Au fost lovituri deosebit de frecvente pe caile ferate A2 și A5. Mai mulți raniți intr-un accident pe A2 Averse de lapovița…

- Germania se numara acum printre liderii mondiali in sustinerea apararii ucrainene, a declarat joi presedintele Volodimir Zelenski in discursul sau video catre concetateni, dupa ce cu doua zile inainte ii multumise personal cancelarului Olaf Scholz pentru ceea ce a facut pentru Ucraina in China. Joi,…

- "Schengen nu este un dosar important doar pentru Romania, este un dosar important pentru Europa si rezolvarea lui in anul 2024 va demonstra coeziunea europeana si faptul ca acest proiect functioneaza intr-un context in care un curent din ce in ce mai important antieuropean se face auzit in multe state…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat dur pe Olaf Scholz pentru ca refuza sa furnizeze Kievului rachete de croaziera Taurus, fabricate de Germania, și a sugerat ca reticența se bazeaza pe dorința cancelarului federal de a pastra aceste arme pentru apararea Berlinului in fața unei potențiale…

- Criticile dure primite de federația germana (DFB) din partea fanilor Germaniei, cvadrupla campioana mondiala, au determinat schimbarea fontului cifrei 4, care, la numarul 44, ar semana cu simbolul nazist al temutelor servicii secrete SS. DFB nu vrea sa aiba parte de polemici la Euro 2024, turneul pe…

- UPDATE 7:00 - Emmanuel Macron reafirma ca ar putea fi necesare "operatiuni la sol"Operatiuni la sol in Ucraina de catre Occident ar putea fi necesare "la un moment dat", a reafirmat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu publicat sambata seara de Le Parisien, relateaza AFP."Poate ca la…