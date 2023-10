Germania cere ajutorul ţărilor bogate în resurse energetice din Africa, în condiţiile crizelor din alte regiuni Cancelarul german Olaf Scholz efectueaza in acest weekend a treia sa vizita in Africa sub-sahariana in doi ani, deoarece conflictele din alte parti evidentiaza importanta tot mai mare a unei regiuni bogate in energie in care Berlinul a avut in mod traditional o implicare redusa, transmite Reuters. El vizieaza marele producator de energie Nigeria, precum si Ghana, cu fluxurile de migratie si instabilitatea din Africa de Vest aflate, de asemenea, pe agenda sa. O mare parte din impulsul pentru calatorie a venit din constientizarea ca Germania – si Europa – au nevoie de Africa mai mult decat credeau,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

