Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi ca energia geotermala de adancime are un mare potential pentru generarea de caldura in Germania, in conditiile in care Berlinul urmareste sa elimine treptat combustibilii fosili din sistemul sau de incalzire, relateaza Reuters, citat de news.ro.

Germania gazduieste una dintre cele mai mari rezerve geotermale din Europa, care a fost in mare parte neexploatata, dar cresterea preturilor la energie, anul trecut, a declansat un nou interes pentru aceasta sursa de energie regenerabila, marile utilitati municipale si companiile germane si internationale…