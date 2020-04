Autorul atacului extremist comis anul trecut in orasul Halle, din estul Germaniei, a fost pus sub acuzare pentru dublu asasinat si tentativa de omucidere a altor 68 de persoane, a anuntat marti Parchetul federal german de la Karlsruhe, potrivit dpa.



Atacatorul, identificat drept Stephan B, in prezent in varsta de 28 de ani, este acuzat ca actionat pe baza unor ''sentimente antisemite, rasiste si xenofobe''.



Procesul sau va avea loc la un tribunal regional din Naumburg, oras situat la 75 de kilometri sud de Halle.



Stephan B a comis atacul pe 9…