Centralele nucleare ramase in functiune din Germania sunt programate sa fie inchise pana la sfarsitul anului, dupa ce fostul cancelar Angela Merkel s-a angajat sa elimine treptat energia nucleara, in urma dezastrului centralei nucleare Fukushima din Japonia in 2011. Cele trei centrale au reprezentat 6% din productia de energie a Germaniei in primul trimestru al anului 2022. O prima evaluare facuta in martie de ministerele mediului si economiei nu a recomandat prelungirea duratei de viata a centralelor, invocand dificultati legale, de acordare a licentelor si a asigurarilor, necesitatea unor verificari…